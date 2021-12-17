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الجمعة، 17-12-2021 11:28 ص

الليرة التركية تسجل انخفاضا قياسيا أمام الدولار

ليرة


الوكيل الإخباري - سجلت الليرة التركية انخفاضاً قياسياً مقابل الدولار اليوم الجمعة، بعد يوم من إعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة مجدداً، لتهبط 2 بالمئة من قيمتها إلى مستوى 16 ليرة مقابل الدولار.

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وزادت قيمة الدولار بأكثر من المثلين هذا العام مقابل الليرة، حسب ما أوردت شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية .


وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في أيلول إلى 500 نقطة، وهو ما يقلل جاذبية العملة للمستثمرين والمودعين.


ويواجه البنك المركزي ضغوطاً من الرئيس التركي لخفض الفائدة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتدخل البنك أربع مرات في سوق العملة الأسبوعين الماضيين وباع دولارات لإبطاء تراجع الليرة وسط تآكل احتياطياته الأجنبية المستنزفة بالفعل.

 

بترا


 




 

 


 

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