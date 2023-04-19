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الأربعاء، 19-04-2023 11:09 ص

المؤشر نيكي الياباني يهبط بعد ارتفاع 8 أيام مع تراجع أسهم التكنولوجيا

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الوكيل الإخباري - أغلق المؤشر نيكي الياباني على تراجع اليوم الأربعاء، لينهي ارتفاعا دام 8 أيام، متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا ذات الثقل.
              
وهبط المؤشر نيكي 0.18% إلى 28606.76 نقطة، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى منذ 22 آب الماضي، أمس الثلاثاء.
              
كان ارتفاع المؤشر مدفوعا بالتفاؤل بشأن الملياردير وارين بافيت الذي يتطلع إلى زيادة الاستثمار في البلاد، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.02% إلى 2040.38.
              
وارتفع قطاع التأمين 2.31% ليصبح الأفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، كما زاد قطاع البنوك 1.16%.
              
وخسر سهم تي.دي.كيه للمكونات الإلكترونية 1.81%، كما استقر سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق.
              
وارتفع 103 أسهم على نيكي، بينما انخفض 110 واستقر 12 سهماً.

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CNBC

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