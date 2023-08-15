المركزي الروسي يرفع الفائدة إلى 12%

الوكيل الإخباري - رفع البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12 % في اجتماع استثنائي، حيث تحاول روسيا وقف الانخفاض السريع لقيمة الروبل الذي أقترب أمس من مستوى 102 روبل للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022.

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وقال المركزي الروسي، في بيان، إن رفع الفائدة يهدف إلى الحد من المخاطر على استقرار الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 4.4 % اعتبارا من 7 أغسطس الجاري، في ظل نمو الطلب المحلي الذي يتجاوز قدرة الاقتصاد على توسيع الإنتاج.



وأشار البيان إلى أن المركزي الروسي سيعقد اجتماعه المقبل في 15 سبتمبر من أجل مراجعة معدلات الفائدة.



وتعافى الروبل في تعاملات الثلاثاء مقتربا من مستوى 96 روبل مقابل الدولار، لكنه رغم ذلك لا يزال منخفضا بأكثر من 20% هذا العام، مما يضعه من بين أسوأ العملات أداء في العالم.



وهبط الروبل خلال جلسة أمس الإثنين إلى 101.7356 مقابل الدولار، في أدنى مستوى يسجله منذ 23 مارس العام الماضي، بعد مدة قصيرة من إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

