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الخميس، 20-07-2023 02:17 م

تركيا ترفع الفائدة 250 نقطة أساس

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الوكيل الإخباري - رفع البنك المركزي التركي، الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس لتصل إلى 17.50 % وهو أقل كثيرا من التوقعات التي كانت تشير بزيادة 500 نقطة أساس (5 %).اضافة اعلان


وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يرفع بها المركزي التركي معدلات الفائدة في تحول كبير في سياسة تركيا بعد تعيين فريق اقتصادي جديد مع بداية الولاية الجديدة للرئيس رجب طيب أردوغان.

في يونيو، رفع البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الأولى منذ مارس 2021 بمقدار 650 نقطة أساس لتصل إلى 15 % ووعد المركزي التركي حينها مواصلة التشديد حتى يكون هناك تحسن كبير في توقعات التضخم.

كان رفع سعر الفائدة والنبرة المتشددة، أقوى إشارات الانعكاس في السياسة النقدية لتركيا، بعد سنوات من السياسة المتساهلة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أعطى الأولوية للنمو والاستثمارات.

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