المركزي الروسي يرفع الفائدة

الوكيل الاخباري - أعلن البنك المركزي الروسي، رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس مرة واحدة إلى 8.5% سنويا.

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وجاء القرار مفاجئا للأسواق، حيث أن الخبراء توقعوا أن رفع المركزي الروسي سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، فيما يعتبر بعض الخبراء أن هذه الخطوة ستشكل محرك نمو للعملة الروسية.



وجاء في بيان صدر عن المركزي الروسي: "قرر مجلس إدارة بنك روسيا (البنك المركزي الروسي) رفع سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 8.5% سنويا".



وأشار المركزي الروسي إلى وجود مخاطر مرتبطة بارتفاع التضخم، وقال إن معدل نمو الأسعار تجاوز المستوى المستهدف عند 4% على أساس سنوي.



