ارتفاع قيم حوالات الأردنيين إلى 608 ملايين دينار خلال الشهر الماضي

الوكيل الإخباري -

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بينت أرقام رسمية، أنه بلغت قيم الحوالات التي نُفذت خلال شهر شباط الماضي في الأردن 608 ملايين دينار .وأوضحت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن عدد هذه الحولات وصل إلى 904 آلاف حوالة، منها 899.08 ألف حوالة بالدينار الأردني، و 4058 حوالة بالعملات الأجنبية.وبينت الأرقام أن حولات الأردنيين خلال شباط الماضي سجلت ارتفاعاً واضحاً بنسبة 18% مقارنة مع كانون الثاني الماضي، وارتفاع بنسبة 29% عن شهر شباط لعام 2021.وحول الحوالات الأجنبية، احتلت الحولات بالدولار الأمريكي القائمة، وتلاها اليورو ومن ثم الجنيه الاسترليني .