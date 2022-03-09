ارتفاع قيم حوالات الأردنيين إلى 608 ملايين دينار خلال الشهر الماضي

الوكيل الإخباري -
بينت أرقام رسمية، أنه بلغت قيم الحوالات التي نُفذت خلال شهر شباط الماضي في الأردن 608 ملايين دينار . اضافة اعلان
وأوضحت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن عدد هذه الحولات وصل إلى 904 آلاف حوالة، منها 899.08 ألف حوالة بالدينار الأردني، و 4058 حوالة بالعملات الأجنبية.
وبينت الأرقام أن حولات الأردنيين خلال شباط الماضي سجلت ارتفاعاً واضحاً بنسبة 18% مقارنة مع كانون الثاني الماضي، وارتفاع بنسبة 29% عن شهر شباط لعام 2021.
وحول الحوالات الأجنبية، احتلت الحولات بالدولار الأمريكي القائمة، وتلاها اليورو ومن ثم الجنيه الاسترليني .
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