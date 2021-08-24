الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

المكسيك تقول إنها ستحصل على 12.1 مليار دولار في حقوق سحب خاصة جديدة لصندوق النقد

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الثلاثاء، 24-08-2021 04:05 ص

المكسيك تقول إنها ستحصل على 12.1 مليار دولار في حقوق سحب خاصة جديدة لصندوق النقد

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الوكيل الإخباري -  قال البنك المركزي المكسيكي الاثنين إن المكسيك ستحصل على ما يعادل 12.117 مليار دولار في حقوق سحب خاصة جديدة من صندوق النقد الدولي ضمن 650 مليار دولار يوزعها الصندوق على أعضائه.

وسيتيح أكبر توزيع على الإطلاق للاحتياطيات النقدية لصندوق النقد سيولة إضافية للاقتصاد العالمي بتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للدول الأعضاء وتقليل اعتمادها على مزيد من الديون المحلية والخارجية المرتفعة التكلفة.

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