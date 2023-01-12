الخميس 12-01-2023
الوكيل الاخباري

توجيهية الباص السريع بين عمان والزرقاء تعقد اجتماعها الأول في العام الحالي

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

وزارة المالية : الدين الحكومي يصل إلى 29.8 مليار دينار

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قباطية بجنين

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

تهنئة محمد العوران بتعيينه مساعدًا لمدير ضريبة الدخل

 
الخميس، 12-01-2023 11:10 ص

المنتدى الاقتصادي العالمي يحذر من هذه الأزمات في 2023

weforum


الوكيل الإخباري - سلّط المنتدى الاقتصادي العالمي الضوء على أبرز المخاطر العالمية لعام 2023، على رأسها أزمة تكلفة المعيشة وتغير المناخ.

اضافة اعلان


وحذّر المنتدى من الخلافات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية وتفاقم المخاطر.


ويشمل تقرير المخاطر العالمية آراء أكثر من 1200 خبير وصانع سياسة، ويحث بدوره الدول على التعاون والعمل معا لتجنب منافسة الموارد.


ومن أبرز المخاطر خلال العامين القادمين بحسب المنتدى:


1- أزمة تكلفة المعيشة
2- الكوارث الطبيعية والأحداث البيئية الشديدة
3- المواجهات الجيواقتصادية
4- الفشل في مواجهة التغير المناخي
5- تلاشي التناغم الاجتماعي والاستقطاب المجتمعي


أما على مدار الـ 10 سنوات القادمة، فأبرز المخاطر تشمل:
1- الفشل في تخفيف التغير المناخي
2- فشل التكيف لمواجهة التغير المناخي
3- الأحداث البيئية الشديدة
4- فقدان التنوع البيولوجي وانهيار الأنظمة البيئية
5 - الهجرة واسعة النطاق غير الطوعية


أما الأزمات قصيرة الأجل بينها أزمة الطاقة والغذاء وارتفاع تكلفة المعيشة واستدامة الديون السيادية، تصعّب بدورها مواجهة الأزمات طويلة الأجل، علما أن الأزمات المناخية تمثل 5 من بين أكبر 10 مخاطر على المدى الطويل، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي. ( العربية نت )

إقرأ ايضا
1202310181957792664872

وزارة المالية : الدين الحكومي يصل إلى 29.8 مليار دينار

120231018160938796771

الأردنيون أنفقوا 1.5 مليار دولار على السياحة الخارجية في 2022

120231294338904995665

الذهب يرتفع بالأردن 40 قرشاً

LYNXMPEA5T0CX_L

صعود قوي دون توقف للذهب في مصر

2090871-720668861

الين يقفز قبيل بيانات التضخم الأمريكية

الأسهم-العالمية

الأسواق العالمية تترقب ظهور بيانات التضخم الأمريكية اليوم

أخبار متعلقة
inflation_cover

تقرير: أزمة المعيشة والتضخم تشكل أكبر خطر عالمي

SinkholeMoney

التضخم في بلد الأموال يرتفع إلى 2.8 % خلال 2022

5fba74d9a07f6

5 عملات عربية تتراجع بأكثر من 5 % خلال 2022 - أسماء

62-114634-future-international-oil-prices-where-the-trend_700x400

أين تتجه أسعار النفط العالمية في 2023؟

888

أوروبا خزنت طاقة تكفيها هذا الشتاء.. لكن ماذا عن 2023؟

M63A4562

مصدر: أسعار المحروقات للشهر المقبل لن تصدر اليوم ولجنة التسعير ستجتمع السبت القادم