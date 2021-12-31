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الجمعة، 31-12-2021 12:09 م

النفط يتجه لإنهاء 2021 بأكبر مكسب سنوي منذ 2009

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط 1% الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 12 عاماً، مدفوعة بالتعافي الاقتصادي العالمي من الركود الذي نجم عن جائحة كوفيد-19 وقيود يتبناها المنتجون حتى مع ارتفاع الإصابات لمستويات قياسية حول العالم.

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ففي اليوم الأخير من 2021، تتجه العقود الآجلة لخام برنت لإنهاء العام على زيادة بـ53%، بينما العقود الآجلة للخام الأمريكي في طريقها لتحقيق ارتفاع بـ 57%، وهو أقوى آداء لعقود الخامين القياسيين منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70%.


قال كريج جيمس كبير الاقتصاديين في كومسك: “مر علينا دلتا و أوميكرون وجميع أنواع الإغلاق وقيود السفر، لكن الطلب على النفط ظل قويا بعض الشيء، يمكن إرجاع ذلك إلى تأثيرات التحفيز الذي يدعم الطلب وإلى القيود المفروضة على الإمدادات”.


غير أن أسعار النفط توقفت الجمعة عن الزيادة بعد ارتفاعها لعدة أيام متتالية، إذ بلغت إصابات كوفيد-19 مستويات مرتفعة جديدة عالميا، من أستراليا إلى الولايات المتحدة، وهو ما تؤججه السلالة المتحورة من فيروس كورونا أوميكرون شديدة العدوى.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 78.67 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتا أو 1% إلى 76.19 دولار للبرميل.


 




 

 


 

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