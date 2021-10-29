النفط يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية فيما لا يقل عن 8 أسابيع بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً، بما يعادل 0.2%، إلى 84.51 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 82.83 دولار للبرميل.



وأكد محللون في فيتش سوليوشنز في مذكرة أسبوعية، اليوم الجمعة، أنه "اقترب الصعود على الأرجح من ذروته والأسعار، التي ما زالت مرتفعة، ستنخفض في الأجل القريب".



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكثر بكثير مما كان متوقعاً في الأسبوع المنتهي في 22 تشرين الأول/أكتوبر.

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وتتّجه كل الأنظار إلى الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، أو مجموعة أوبك+، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

المصدر: الميادين