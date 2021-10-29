السبت 30-10-2021
الوكيل الاخباري

صحة عجلون: فرق ميدانية للتطعيم ضد فيروس كورونا

الحوارات: إصابات السرطان لم ترتفع في الأردن

مهيدات: 46 ألف زيارة تفتيشية لسلامة الغذاء في 2021

بولاد: الهم الأول لجلالة الملك الملف الاقتصادي وجلب الاستثمارات

الحكومة تعد النواب بالنظر في عدم رفع أسعار المحروقات

لجنة الأوبئة : نهاية كورونا لن تطول عن حزيران القادم

الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967

إعطاء أكثر من 2000 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في المملكة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أسرة الفنان جميل عواد

لجنة الأوبئة: لا مانع من تزامن لقاحي كورونا والإنفلونزا

الجمعة، 29-10-2021 11:44 م

النفط يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

13dbaeb3-1304-4f8c-812e-a2feca50e93d


الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية فيما لا يقل عن 8 أسابيع بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً، بما يعادل 0.2%، إلى 84.51 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 82.83 دولار للبرميل.

وأكد محللون في فيتش سوليوشنز في مذكرة أسبوعية، اليوم الجمعة، أنه "اقترب الصعود على الأرجح من ذروته والأسعار، التي ما زالت مرتفعة، ستنخفض في الأجل القريب".

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكثر بكثير مما كان متوقعاً في الأسبوع المنتهي في 22 تشرين الأول/أكتوبر.

اضافة اعلان


وتتّجه كل الأنظار إلى الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، أو مجموعة أوبك+، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

 

المصدر: الميادين

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الذهب-7

الذهب يهبط إلى أدنى مستوى خلال أسبوع

640

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمّان بنسبة 0.48% في أسبوع

download

845 ألف دينار خسائر شركة الأسواق الحرة لنهاية أيلول الماضي

617ba168423604706d4f33a1

العملة الرقمية إيثر تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

617b99464c59b728d13ac445

ارتفاع أسعار النفط عالميا

1635426250959

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أخبار متعلقة
النفط

تراجع أسعار النفط عالميا

بنزين1

توقع ارتفاع أسعار المحروقات الشهر القادم

616fc35f4c59b7120938b530

روسيا ثاني أكبر موردي النفط إلى الصين

102021147141592627604

ارتفاع أسعار النفط عالميا

616d57b54c59b7583a6b0020

بيانات حديثة عن مخزون النفط السعودي

نفط2

أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها عالمياًً