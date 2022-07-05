الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مدن عربية تسجل أعلى 10 درجات حرارة في العالم

25 % انخفاض أسعار حجوزات المزارع خلال العيد

الأوقاف تعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأماكن المصليات

القبض على شخص أطلق عيارات نارية من مركبته على طريق المطار

تعميم هام من البنك المركزي لشركات التمويل وشركات الصرافة

مدير الامتحانات يوضح حول طبيعة امتحان الرياضيات التوجيهي

وزير التنمية: 1200 متسول يتم ضبطهم شهرياً

إصابة العشرات بتسمم غذائي في الزرقاء.. والصحة تحقق

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ 2713 أسرة خلال شهر حزيران

قتلى وجرحى بانقلاب حافلة في تركيا

الثلاثاء، 05-07-2022 07:40 ص

اليابان تقر فرض حظر على استيراد الذهب الروسي

ذهب2


الوكيل الإخباري - قالت وزارة المالية اليابانية، في بيان صحفي، إن الحكومة، أقرت فرض حظر على استيراد الذهب الروسي، وسيتم تحديد توقيت بدء سريان هذه القيود لاحقا.

اضافة اعلان


وأضاف البيان: "تم فرض حظر على استيراد المعادن (الذهب) من روسيا الاتحادية".
وجاء في الملاحظة على هذه الفقرة، أنه سيتم لاحقا تحديد مواعيد دخول الحظر حيز التنفيذ.


وتعد روسيا واحدة من أكبر مصدري الذهب في العالم، ووفقا لبيانات الجمارك الروسية في نهاية العام 2021 صدرت روسيا قرابة 302 طن من المعدن النفيس بقيمة 17.36 مليار دولار.


وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع ستحظر استيراد الذهب الروسي.

 

روسيا اليوم


إقرأ ايضا
27d38695-bc73-43d5-851a-92e6f1054cab--RBH43

اليورو يسجل ادنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاماً

عتع

2.8 مليار دولار إنفاق القطريين على السياحة بالخارج في ثلاثة أشهر

1433745517ss

الجغبير: منتجات الصناعة تملك فرصة للمنافسة بالسوق الجزائرية

030059b1-8f96-4730-a15b-86781a222b0c

22 مليون طن حبوب عالقة بأوكرانيا

الغاز-الروسي-1

أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى منذ آذار الماضي

بنزين

دولة عربية تقدم دعماً شهرياً للوقود لمواطنيها

أخبار متعلقة
ييي

رؤساء كبرى البنوك المركزية: خفض التضخم سيكون "مؤلما"

الذهب

روسيا تسعى لبيع ذهبها لدول أخرى بعد الحظر الأميركي

رلر

الغرب يجمد أصولا روسية بـ 330 مليار دولار

1-1208327

4 دول تحظر استيراد الذهب الروسي - أسماء

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

هبوط أسعار النفط أكثر من 4% عالمياً

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا