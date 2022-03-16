الأربعاء 16-03-2022
الوكيل الاخباري

تأمين صحي الضمان بانتظار الاقرار النهائي من الحكومة

تضامن: 105 آلاف أسرة أردنية تلقت معونات مالية شهرية عام 2020

تسهيلات لرجال الأعمال الأردنيين بالصين

بدء تغطية موظفين حكوميين بطوارئ المستشفيات الخاصة

بدء اختبارات الشهر الأول لطلبة المدارس الأحد القادم

أسعار الذهب محليا

الأمانة توضح حول التحويلات على دوار صويلح وأثرها على الحركة المرورية

شركة الكهرباء تهيب بالمواطنين

وفيات الأربعاء 16-3-2022

خبير يوضح أسباب أزمة المياه في الأردن وطرق حلها

الأربعاء، 16-03-2022 10:49 ص

اليابان: مجموعة السبع تعقد اجتماعاً اليوم بشأن روسيا

image_750x_621bdf656be5b


الوكيل الاخباري- قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اليوم الأربعاء، إن مجموعة الدول الصناعية السبع ستعقد اجتماعا عبر الإنترنت بعد الساعة 1200 بتوقيت غرينتش، لمناقشة الإجراءات الروسية في أوكرانيا.

ولم يحدد سوزوكي، الذي أدلى بالتعليق في البرلمان، ما إذا كان الاجتماع سيعقد بين القادة الماليين لمجموعة السبع أو غيرهم من الممثلين.

كانت مجموعة الدول الصناعية السبع، حثت على عدم تقييد الصادرات الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، بعد اجتماع لوزراء الزراعة لمناقشة الأزمة في برلين.

وقال الوزراء في بيان مشترك يوم الجمعة: "ندعو جميع الدول إلى إبقاء أسواقها الغذائية والزراعية مفتوحة واتخاذ الاحتياطات ضد فرض قيود غير مبررة على الصادرات".

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
61b0abcf0fc05

تسهيلات لرجال الأعمال الأردنيين بالصين

6231918f4c59b74d44011d1d

الروبل الروسي يعوض بعض خسائره

623189c3423604420778473d

مصر تورد 10 ملايين طن قمح لأول مرة في تاريخها

1 - Copy

أسعار الذهب محليا

6231837e423604413a7033e1

روسيا تسدد 117 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية

62318de342360412922e3298

إيران.. إبرام عقد ضخم لتطوير حقل طاقة بالخليج

أخبار متعلقة
be50511c-0ca2-47f3-964b-ca1e7c84fd06_16x9_1200x676

بعد ضربة عسكرية لأوكرانيا.. العملات المشفرة تنهار وبيتكوين تتراجع لهذا المستوى

5f608b314c59b757b4490d52

خبير أردني: ارتفاع اسعار الغاز والنفط والذهب عالمياً بعد الغزو الروسي

النفط٢

برميل النفط يتخطى 100 دولار لأول مرة منذ 7 سنوات

39e3cbb0-ba88-4496-a497-dd123786eb0c_16x9_1200x676

صندوق النقد يبدأ مهمة تمويل أوكرانيا بـ 700 مليون دولار

1-1443126

كندا تعلن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

0029c8c6-5bdf-401c-b312-7be7d6ed4087_16x9_1200x676

استقرار اسعار النفط عالميا