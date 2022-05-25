اليونان تعتزم تسليم شحنة نفط إيرانية مصادرة لأمريكا

الوكيل الاخباري- كشفت مسؤولون يونانيون أن محكمة في أثينا سمحت بالاستيلاء على حمولة السفينة ”لانا“ التي ترفع العلم الروسي وتحمل شحنة نفط إيرانية، والتي أوقفت في جزيرة كريستوس اليونانية في نيسان أبريل الماضي، مؤكدين أن الترتيبات جارية لنقل حمولة السفينة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف المسؤولون أن ”الحجز في الأساس تم بناء على طلب الأمريكيين لأن الشحنة كانت قادمة من دولة خاضعة للعقوبات (إيران) وتم نقلها على متن سفينة خاضعة للعقوبات (روسيا)“.



وقال مسؤول يوناني إنه ”سيجري نقل شحنة النفط الإيراني إلى ناقلة أخرى ستنقلها بدورها إلى الولايات المتحدة“.

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