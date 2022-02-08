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الثلاثاء، 08-02-2022 12:45 م

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في ظل أنباء إيجابية بشأن الاتفاق النووي مع إيران، إذ تستأنف المفاوضات حول الاتفاق في وقت لاحق اليوم.

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وبحلول الساعة 12:24 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.26% إلى 91.08 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.42% إلى 92.30  دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت إعفاء إيران من بعض العقوبات على أنشطتها النووية المدنية في الوقت الذي تحاول فيه التوصل إلى اتفاق معها بشأن العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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