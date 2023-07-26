الأربعاء 26-07-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار النفط من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر

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الأربعاء، 26-07-2023 06:35 ص

انخفاض أسعار النفط من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر

نفط5


الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، الأربعاء، متراجعة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في اليوم السابق بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، لكن مؤشرات على تقلص الإمدادات العالمية وآمال في حفز الصين لاقتصادها حدت من الخسائر.

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قال هيرويوكي كيكوكاوا،رئيس إن.إس تريدينج، وهي وحدة تابعة لنيسان سيكيوريتيز، "زيادة مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي تسببت في بعض عمليات البيع"، مضيفا أن المستثمرين عمدوا أيضا إلى ترتيب مراكزهم قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).


ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 1.32 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو، بحسب أرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء. وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم تراجعا قدره 2.3 مليون برميل.

 

سكاي نيوز


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