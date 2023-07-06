الخميس 06-07-2023
الوكيل الاخباري

الأردن وعُمان يرفضان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

تكريم الفائزين بمسابقة الإبداع الثقافي في الكرك

قرارات جديدة صادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

تصريح نيابي جديد بشأن العفو العام : قد يُطرح في تشرين الثاني القادم

بالصور.. الدفاع المدني ينقل طالبة ثانوية عامة من المستشفى لقاعة الامتحان

بكلفة مليون دينار… عطاء لمشروع الممر السياحي في مأدبا

الحكومة: 50% من الوظائف التقليدية الحالية لن تكون موجودة بالمستقبل

هبوط اضطراري لطائرة مصرية في كازاخستان

وسائل اعلام عبرية : مقتل إسرائيلي جراء إطلاق نار قرب مستوطنة غرب نابلس

وزير التربية ينعى معلماً

 
الخميس، 06-07-2023 05:03 م

انخفاض الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

1688651870128


الوكيل الإخباري - انخفضت الأسهم الأوروبية نحو 1 % من قيمتها في بداية تعاملاتها اليوم الخميس، بفعل تنامي المخاوف من تباطؤ اقتصادي وتوقعات برفع أسعار الفائدة عالميا.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الإقتصادية، تراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.8 بالمئة، مدفوعا بخسائر مؤشر البناء والمواد الخام التي زادت على 1 بالمئة.
وسجل سهم شركة الألعاب الإلكترونية السويدية "إمبريسر" أكبر الخسائر إذ تراجع بنسبة 0.8 بالمئة.


وارتفعت الطلبيات في القطاع الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في أيار الماضي، بدعم من الطلبيات الكبيرة للسفن والمركبات الفضائية والمركبات العسكرية.

إقرأ ايضا
321061-821542695

بتكوين تتخطى حاجز 31500 دولار

64a6c3464c59b75cd93d50f4

مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة بقيمة 5 مليارات ريال

_116666792_janet-yellen

وزيرة الخزانة الأميركية في بكين لتحسين العلاقات بين البلدين

64a6ab724c59b763e948097a

رئيس أكبر مصرف روسي يتوقع تعافي الروبل الروسي

237467

فرصة للشراء .. انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً

bGDy5

لمَ الدولار "أخضر" ونسره أصلع.. وكم تطبع أمريكا منه يوميا؟

أخبار متعلقة
2523

ماذا يعني وقف الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة مؤقتا؟

254

تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب لقرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

Capture_27

النفط يرتفع وبرنت يُسجل 73.4 دولاراً للبرميل

البنك المركزي (3)

قرار مُرتقب من البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في الأردن

503946_1_1686807764

أردوغان يلمح إلى رفع معدلات الفائدة في تركيا

2523

المركزي الصيني يخفض الفائدة على القروض