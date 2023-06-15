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الخميس، 15-06-2023 09:36 ص

أردوغان يلمح إلى رفع معدلات الفائدة في تركيا

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الوكيل الإخباري - ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أنه سيسمح لفريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم ولإيجاد استقرار في سعر صرف الليرة، مناقضا بذلك سياسة نقدية غير تقليدية انتهجها طويلا.اضافة اعلان


وعيّن أردوغان الذي فاز بولاية رئاسية جديدة الشهر الماضي، محمد شيمشك، خبير الاقتصاد السابق لدى ميريل لينش وزيرا للمال، والمسؤولة المالية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية إركان حاكمة للمصرف المركزي.

ولقيت الخطوة ترحيبا في الأسواق حيث تُحمّل سياسات أردوغان خفض معدّلات الفائدة بأي ثمن مسؤولية المتاعب الاقتصادية التي تواجهها تركيا.

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