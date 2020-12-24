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الخميس، 24-12-2020 02:57 م

بحث معيقات الصادرات الأردنية الى مصر

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن الصادرات الاردنية إلى مصر تواجه معيقات إدارية وفنية غير جمركية تحد من قدرة المنتجات الأردنية على دخول السوق المصري، على الرغم من جميع الاتفاقيات التجارية الثنائية.

وأشار المهندس الجغبير خلال لقائه وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة، السفير الأردني المعين لدى مصر أمجد عودة العضايلة إلى أن مستوردات الأردن من مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً، في حين أن صادرات المملكة لم تكن بالشكل المطلوب جراء التحديات والمعيقات التي تضعها مصر للحد من مستورداتها وحماية صناعاتها.

وحسب بيان صحفي للغرفة، اليوم الخميس، لفت المهندس الجغبير الى ابرز المعيقات التي تواجه انسياب الصادرات الأردنية إلى مصر ومنها اشتراط تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية بمتطلبات مضمونها التعقيد من حيث وجوب الحصول على شهادات الجودة وتسجيل العلامة التجارية وغيرها من الإجراءات حتى بعد التسجيل.

 




 

 


 

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