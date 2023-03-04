بسبب التضخم.. ثلث مواطني ألمانيا يلجأون لسحب مدخراتهم

الوكيل الإخباري - كشف استطلاع حديث للرأي أن ارتفاع الأسعار يسبب صعوبات مالية للعديد من المواطنين في ألمانيا.

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وأظهر الاستطلاع الذي أجري بتكليف من مصرف "بوست بنك" ونشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم أن واحدا من بين كل ستة مشاركين ذكروا أنهم بالكاد يستطيعون تحمل نفقات معيشتهم.

ويمثل ذلك ضعف النسبة التي تم تسجيلها في استطلاع مماثل قبل عام.



وذكر ثلث الذين شملهم الاستطلاع أنهم يضطرون للجوء إلى مدخراتهم للتعامل مع النفقات اليومية.

ويتوقع أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع تدهور مستوى معيشتهم إلى حد ما، أو بشكل ملحوظ. وشمل الاستطلاع 2100 شخص فوق 18 عاما. ( الاقتصادية )









