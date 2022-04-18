بعد سحب 556 مليار جنيه.. متى تهدأ الأسعار في مصر؟

الوكيل الاخباري- على الرغم من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية والبنك المركزي في إطار مواجهة موجة ارتفاعات الأسعار، لكن حتى الآن مازالت الارتفاعات مستمرة.



وفيما كان بعض المحللين يعولون على حجم السيولة التي امتصتها الشهادة الاستثمارية ذات العائد المرتفع في تهدئة موجة ارتفاعات الأسعار، لكن ربما جاء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأخير بتحريك أسعار الوقود، ليدفع أسعار السلع إلى ارتفاعات جديدة.



وقبل أيام، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه بـ25 قرشًا، وتثبيت سعر السولار وذلك حتى نهاية شهر يونيو المقبل.



وأوضحت اللجنة، أنه اعتبارا من الجمعة، تصبح الأسعار 7.5 جنيه للتر البنزين 80، و8.75 جنيه للتر البنزين 92، و 9.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

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