الثلاثاء 14-03-2023
الوكيل الاخباري

الوطني للأمن السيبراني يُحذر من رابط يدعي تقديم 200 دينار من خلال الضمان

ولي العهد ممازحا: لقينا سلمى!

إيقاف الحركة السياحية في البترا وإخلاء السياح بسبب الأمطار

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الخصاونة: مستعدون لمساعدة ليبيا بالمجالات الطبية والبنية التحتية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً - أسماء

اجتماع عسكري خليجي هو الأول من نوعه في الإمارات

الأمن يوضح حقيقة وقوع عملية سطو مُسلح في إربد

إحالة ملف "شهداء معان" إلى محكمة أمن الدولة

توني بلير: سوناك ليس الحليف الأول لأمريكا

 
الثلاثاء، 14-03-2023 01:08 م

بعد سيلكون فالي.. 6 بنوك أميركية جديدة في وجه العاصفة

b9cbdc38ed


الوكيل الإخباري - خفضت وكالة موديز تصنيف بنك "سيغنتشر" الذي أغلقته السلطات الأميركية هذا الأسبوع بعد انهياره في خضم أزمة أشعلها سقوط بنك "سيلكون فالي" وأثارت حالة من الذعر في الأسواق.

اضافة اعلان


وقالت موديز إنها صنفت الديون الثانوية لبنك "سيغنتشر" عند مستوى "C" وهي تعتبر أدنى درجة في التصنيفات غير الاستثمارية.


وأضافت وكالة التصنيف الائتمانية أنها وضعت 6 بنوك أميركية أخرى قيد المراجعة لخفض تصنيفها، وهي فيرست ريبابلك بنك، وزيونس بانكورب، وكوميركا إنك، وويسترن أليانز بانكورب، ويو إم بي فاينانشيال كورب،  وإنترست فاينانشيال كورب.


وأغلقت السلطات الأميركية بنك "سيغنتشر" ومقره نيويورك، الأحد، وهو ما يعتبر ثالث أكبر فشل في تاريخ البنوك الأميركية، بعد يومين من إغلاق "سيلكون فالي بنك". ( سكاي نيوز )


إقرأ ايضا
21

أسهم أوروبا ترتفع بعد 3 أيام من التراجع وانخفاض أسهم البنوك

1678706890.1631

تراجع تاريخي.. الليرة اللبنانية تتخطى 100 ألف مقابل الدولار

25

البترول الوطنية توقع اتفاقية لبيع 12 ألف قدم مكعب من الغاز يومياً

2

المدير التنفيذي لبورصة عمّان: أسهم البنوك الأردنية لم تتأثر بانهيار بنك سيليكون فالي

20

الحكومة توقع مذكرة لاستغلال الطاقة الحرارية لتوليد الكهرباء في الريشة

main_image64102f909f01b

تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن

أخبار متعلقة
31

الأسهم المالية العالمية تخسر 465 مليار دولار خلال يومين

main_image6409f28e8e34a

كيف غيرت أزمة أوكرانيا سوق النفط؟

2133156-103404613

ارتفاع أسعار الغذاء وتباطؤ تضخم الإيجارات في تركيا

2202310172321902636440

نقابة المجوهرات تصدر تسعيرة ثالثة ..تعرف على أسعار الذهب في الأردن

LYNXMPEB0P0G3_L

الذهب عالمياً يصعد فجأة مع ترقب بيانات التضخم