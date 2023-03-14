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الثلاثاء، 14-03-2023 09:42 ص

الأسهم المالية العالمية تخسر 465 مليار دولار خلال يومين

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الوكيل الإخباري - وجهت أزمة انهيار بنك "سيلكون فالي" ضربة قوية للأسهم المالية العالمية، التي خسرت 465 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين فقط.

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حيث قلل المستثمرون انكشافهم على قطاع البنوك من نيويورك إلى اليابان.


وزادت الخسائر اليوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر MSCI للأسهم المالية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.7 % إلى أدنى مستوى منذ 29 نوفمبر.


وبحسب بلومبرغ فقد انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في مؤشر MSCI المالي العالمي ومؤشر MSCI EM Financials بنحو 465 مليار دولار منذ يوم الجمعة.


وكانت البنوك الإقليمية الأميركية من بين الأكثر تضررا أمس الاثنين، حيث انخفض مؤشر KBW للبنوك الإقليمية بنسبة 7.7 بالمئة، وهو أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020.

 

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية أمس الاثنين وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يؤجل رفع أسعار الفائدة لتخفيف الاضطرابات التي يواجهها النظام المصرفي عقب انهيار 3 بنوك في غضون أيام، وهي سيلفرغيت وسيلكون فالي وسيغنتشر. ( سكاي نيوز )

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