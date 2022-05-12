بلومبرغ تحدد العملة الأقوى أمام الدولار

الوكيل الاخباري- حددت وكالة "بلومبرغ" العملات التي صعدت بأعلى وتيرة أمام نظيرتها الأمريكية هذا العام، وقالت إن الروبل الروسي أصبح العملة الرائدة في العالم من حيث القوة مقابل الدولار في عام 2022.



اضافة اعلان

وأشارت الوكالة إلى أن سعر صرف العملة الروسية ارتفع منذ بداية العام الجاري بنسبة 11% أمام العملة الأمريكية، وتقدم بذلك الروبل الروسي على الريال البرازيلي، الذي صعد سعر صرفه بنسبة 9% مقابل الدولار في 2022.



وقالت "بلومبرغ"، إن العملة الروسية استطاعت أن تعزز مواقعها بفضل إجراءات السلطات الروسية لمواجهة العقوبات الغربية، وعلى وجه الخصوص فرض ضوابط على رأس المال وإلزام المصدريين في روسيا ببيع الجزء الأكبر من عائدات العملة الروسية.



إلى جانب فرض السلطات الروسية على الدول غير الصديقة (الدول التي فرضت عقوبات) سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل الروسي.



ويتم تداول العملة الروسية اليوم عند مستوى 64.50 روبل للدولار، بعد أن كانت قد تراجعت في النصف الثاني من شهر مارس الماضي إلى مستويات تاريخية، إذ تجاوزت مستوى 140 روبلا للدولار.



وفي وقت سابق تحدث خبراء عن أسباب ساهمت في ارتفاع الروبل أمام الدولار، وفيما يلي أبرزها:



- الانتقال إلى الروبل الروسي في صادرات الغاز إلى الدول غير الصديقة، بما في ذلك إلى دول الاتحاد الأوروبي.



- إلزام المصدرين في روسيا بييع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.



- قرار المركزي الروسي اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، الأمر الذي حد من الطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلية.



- انخفاض واردات البضائع إلى روسيا.

روسيا اليوم