بنوك مركـزية خليجية ترفع الفائدة - أسماء

الوكيل الإخباري -

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أعلنت بنوك مركزية في منطقة الخليج عن رفع معدلات الفائدة الرئيسية أسوة بقرار الفيدرالي الأميركي الذي قرر رفعها بمقدار 25 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات.وتربط دول الخليج عملاتها بالدولار الأميركي، (عدا الكويت التي تربط الدينار بسلة عملات من بينها الدولار)، وهو ما يجعل صانعو السياسة النقدية في هذه الدول يتحركون بخطى ثابتة مع قرارات المركزي الأميركي.وفور إعلان قرار المركزي الأميركي، أعلن بنك الكويت المركزي أنه قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.25 % من 4%.كما أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سيرفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.40 % من 5.15 % وذلك اعتبارا من اليوم الخميس.مصرف البحرين المركزي، قال في بيان، إنه قرر وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% من 6 %.وأضاف أنه قرر رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 25 نقطة أساس إلى ستة بالمئة من 5.75 % والإبقاء على سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع دون تغيير عند 6.75% .من جانبه، قرر مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل على الإقراض إلى 6.25% بينما زادت الفائدة على الإيداع إلى 5.75 % وسعر إعادة الشراء إلى 6%.وفي نفس الاتجاه، أعلن البنك المركزي السعودي عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.وقال البنك في بيان إنه رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) إلى 6% ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 5.5% .وكان الفيدرالي الأميركي أعلن أمس الأربعاء عن زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) إلى نطاق يتراوح بين 5.25 % و5.50 % وهي الزيادة الحادية 11 منذ بداية العام الماضي.