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الإثنين، 15-04-2024 11:00 ص

تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 1.6% خلال آذار الماضي

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الوكيل الإخباري - تباطأ معدل ارتفاع التضخم في السعودية إلى 1.6% خلال آذار الماضي على أساس سنوي من 1.8% في شباط 2024.

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وبلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.6% خلال شهر آّذار الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من 2023.


وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، الارتفاع 1.6% إلى زيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.8% وبالإضافة إلى أسعار قسم الأغذية بنسبة 0.9% في ظل انخفاض أسعار كل من قسم النقل بنسبة 1.8% وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.


وبحسب الهيئة، فإن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023.


وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.5% في شهر آذار 2024، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.7% وكان لارتفاع هذه المجموعة أثراً كبيراً في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر مارس 2024 نظراً للوزن الذي تشكله هذه المجموعة البالغ 21%.


في ذات السياق، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%؛ متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 6.8% وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.4%؛ متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2%.

 




 

 


 

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