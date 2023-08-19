تجار: ارتفاع أسعار حديد التسليح محليا 30 دينارا للطن الواحد

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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ارتفعت أسعار حديد التسليح في السوق المحلي خلال الأسبوعين الماضيين بواقع 30 دينارا للطن الواحد، وفق ما أفاد به تجار.وقال التجار لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الحديد شد 60 وصلت إلى 570 دينارا للطن الواحد، فيما بلغ سعر الطن الواحد في أرض المصنع 545 دينارا.وأضافوا أن ارتفاع الأسعار جاء بعد ارتفاع أسعار الحديد عالميا وهو ما انعكس على ارتفاعه محليا، لافتين إلى أن الطلب ضعيف خلال الفترة الحالية بسبب ضعف السيولة وقلة المشاريع الإنشائية.وأشار التجار إلى أن أسعار الإسمنت تتراوح ما بين 95-100 دينار مع مراعاة الفروقات بين العاصمة عمّان والمحافظات وحسب أجور النقل.ويقدّر الإنتاج المحلي من الحديد بنحو 25 ألف طن يوميا، فيما لا يتجاوز الاستهلاك اليومي 5-6 آلاف، أما متوسط إنتاج مصانع الاسمنت فيبلغ نحو 25 ألف طن يوميا، فيما يتراوح احتياج السوق المحلي بين 5-6 آلاف طن يوميا.