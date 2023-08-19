السبت 19-08-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة : إنجاز غير مسبوق ونشعر بالأمل

الامن العام : إصابتان اثر تدهور مركبة واصطدامها بعمود كهرباء

محافظة : تعميم هام على جميع الجامعات والكليات وفرصة ذهبية للطلبة

الارصاد : الحرارة تصل إلى 44 درجة في هذه المناطق اليوم

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين والسولار والكاز عالمياً

تصريح هام من محافظ البنك المركزي بشأن الفائدة على القروض في الأردن

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

إيطاليا تدفع فاتورة مطعم تخلف سياح إيطاليون عن تسديدها

وزيرة الاستثمار: قطاع الصناعة أكبر مشغل للأيدي العاملة

الحكومة: لخلق فرص عمل للأردنيين الاستثمار هو الحل

 
السبت، 19-08-2023 11:39 ص

تجار: ارتفاع أسعار حديد التسليح محليا 30 دينارا للطن الواحد

gia-thep-xay-dung-hom-nay-24-8-15982393498471224660520-e1663744084918


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
ارتفعت أسعار حديد التسليح في السوق المحلي خلال الأسبوعين الماضيين بواقع 30 دينارا للطن الواحد، وفق ما أفاد به تجار.اضافة اعلان


وقال التجار لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الحديد شد 60 وصلت إلى 570 دينارا للطن الواحد، فيما بلغ سعر الطن الواحد في أرض المصنع 545 دينارا.

وأضافوا أن ارتفاع الأسعار جاء بعد ارتفاع أسعار الحديد عالميا وهو ما انعكس على ارتفاعه محليا، لافتين إلى أن الطلب ضعيف خلال الفترة الحالية بسبب ضعف السيولة وقلة المشاريع الإنشائية.

وأشار التجار إلى أن أسعار الإسمنت تتراوح ما بين 95-100 دينار مع مراعاة الفروقات بين العاصمة عمّان والمحافظات وحسب أجور النقل.

ويقدّر الإنتاج المحلي من الحديد بنحو 25 ألف طن يوميا، فيما لا يتجاوز الاستهلاك اليومي 5-6 آلاف، أما متوسط إنتاج مصانع الاسمنت فيبلغ نحو 25 ألف طن يوميا، فيما يتراوح احتياج السوق المحلي بين 5-6 آلاف طن يوميا.

إقرأ ايضا
77

تثبيت التصنيفات الائتمانية للبنان

820231014539519604343

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين والسولار والكاز عالمياً

44

إيطاليا تدفع فاتورة مطعم تخلف سياح إيطاليون عن تسديدها

1673956593671

الحكومة: لخلق فرص عمل للأردنيين الاستثمار هو الحل

1-1539456-678x381

مصر: الانتهاء من صب أساسات مبنى الجزيرة النووية

820231791230153162448

انخفاض التداول الأسبوعي في بورصة عمّان 19.5%

أخبار متعلقة
دولار

ارتفاع الدولار بعد بيانات اقتصادية قوية نسبيا

1690919910509

تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

349600_5_1659441745

فرصة قوية للشراء.. انخفاض جديد على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

64803a5ca97a1

1.070 مليار دينار الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة للنصف الأول

WhatsApp Image 2023-07-27 at 5.33.38 PM

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

1690829105635

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية