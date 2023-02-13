الإثنين 13-02-2023
الوكيل الاخباري

مساعدات عربية ودولية إضافية تصل إلى سوريا

الصناعة والتجارة: 288 شكوى حول خدمات ما بعد البيع و83 على الإعلانات المضللة

الفيدرالي وأسعار الفائدة من جديد.. 3 سيناريوهات تخلق جدلاً في الأسواق حول آفاق الاقتصاد

الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي غداً وموجة الصقيع تنتهي السبت القادم

نواب يطالبون بدعم منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين

اصابتان بحادث سير في إربد

الطفل عمر عفادلة خرج ولم يعد ومناشدات بالبحث عنه

الأردن يدين قرارات إسرائيل الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية في فلسطين

الخصاونة يعتذر للنائب العشوش

الدفاع المدني يجدد التحذير من التعامل الخاطئ مع وسائل التدفئة

 
الإثنين، 13-02-2023 01:08 م

84 مليار دولار خسائر الزلزال في تركيا

6a86bdf896d337bed94265522a679678a783f3db


الوكيل الإخباري - قال اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، إن حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد، وأودى بحياة أكثر من 31 ألف شخص في تركيا وحدها، قد تزيد على 84 مليار دولار، أو ما يعادل 10 % من الناتج الإجمالي للبلاد.

اضافة اعلان


وبحسب بيان الاتحاد فإن الزلزال المدمر، قد تسبب في دمار مبان سكنية بحوالي 70.8 مليار دولار، إلى جانب 10.4 مليار دولار أخرى في صورة خسارة في الدخل القومي.


وقال اتحاد الشركات والأعمال إن الخسائر في القوة العاملة قد تكلف اقتصاد تركيا 2.9 مليار دولار، حيث ضرب الزلزال 10 مقاطعات وأثر بشدة على ملايين الأشخاص في تركيا وسوريا المجاورة.


واستندت حسابات اتحاد الشركات والأعمال التركي على زلزال عام 1999 الذي كان قريبا من إسطنبول، وأودى بحياة نحو 18 ألف شخص، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا الكارثة الحالية بفارق كبير زلزال 1999، ولا يزال الآلاف مفقودين. ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
encyclopedia-ما-هو-سعر-الفائدة

الفيدرالي وأسعار الفائدة من جديد.. 3 سيناريوهات تخلق جدلاً في الأسواق حول آفاق الاقتصاد

Bitcoin_800x533_L_1645008994

عملة رقمية كبرى قد ترتفع قيمتها لتصبح 10 ملايين دولار

58217

بالرغم من الأزمة.. ارتفاع مبيعات التجزئة التركية

ab3b866d-899

ارتفاع طفيف على الذهب عالمياً وسط ترقب بيانات التضخم

1589384530_764_90391_kline

الصادرات البترولية في مصر ترتفع إلى 18.2 مليار دولار

2

بيانات التضخم المرتقبة تدفع الدولار لأعلى مستوى في 5 أسابيع

أخبار متعلقة
58217

بالرغم من الأزمة.. ارتفاع مبيعات التجزئة التركية

854

كيف ستتأثر صادرات تركيا بالتبعات الاقتصادية للزلزال؟

نفط٢

النفط يرتفع لليوم الرابع عالميا

8852

بورصة إسطنبول تهبط 6% وسط مخاوف من تداعيات الزلزال

2111161-5530587

تركيا: استئناف تدفق النفط الخام إلى ميناء جيهان

2252

زلزال تركيا وسوريا.. رصد خسائر بشرية واقتصادية مروّعة