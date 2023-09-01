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الجمعة، 01-09-2023 10:23 م

تحسن على مؤشرات الأسهم الأميركية

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الوكيل الاخباري - تحسنت مؤشرات الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، باستثناء مؤشر نازداك، فيما سجل سعر النفط الخام الأميركي ارتفاعاً جديداً.

وارتفع مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، 60 نقطة ليصل الى 34780 نقطة، لكن انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، نحو 35 نقطة ليستقر عند 14002 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4510 نقاط، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، أكثر من 20 نقطة ليرتفع الى 1924 نقطة.

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الى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" بقيمة دولارين ليصل الى 85 دولاراً للبرميل الواحد.

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