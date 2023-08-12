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الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب على النفط في 2023

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السبت، 12-08-2023 12:00 م

الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب على النفط في 2023

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الوكيل الاخباري - رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط عام 2023 إلى "أعلى مستوى سجّله على الإطلاق" ليصل إلى 102.2 مليون برميل في اليوم، وفق ما جاء في تقريرها الشهري الصادر أمس الجمعة.

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وذكرت الوكالة التي تتخذ مركزا لها في باريس أنه من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بـ2.2 مليون برميل في اليوم" بالمقارنة مع العام 2022 ليصل إلى 102.2 مليون برميل في اليوم في 2023، على أن تمثل الصين أكثر من 70% من الزيادة.


وتوقعت أن يتباطأ النمو بمقدار مليون برميل في اليوم عام 2024، علما أن الوكالة كانت تتوقع في شباط بلوغ الطلب 101.9 مليون برميل في اليوم في 2023، ما يمثل بالأساس مستوى قياسيا.


وقالت الوكالة إن من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على النفط إلى مليون برميل يوميا في عام 2024، بانخفاض 150 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة


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