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الجمعة، 11-08-2023 06:40 م

روسيا: ارتفاع إيرادات الغاز والنفط خلال العام الجاري بنحو 5 بالمئة

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عائدات النفط والغاز بنحو 5 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة في العام الماضي، مبينا أن الاقتصاد الروسي نما خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 1.5 بالمئة.

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وقال ميشوستين خلال اجتماع حكومي: "الديناميكية الإيجابية للاقتصاد تؤدي إلى تحسن وضع الميزانية، فعلى مدى 7 أشهر نمت الإيرادات غير النفطية والغازية بنحو 20 بالمئة، كما أن عائدات النفط والغاز صعدت في نهاية يوليو الماضي بنحو 5 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، حقق الاقتصاد نمو 1.5 بالمئة خلال السبعة أشهر الأولى".


بترا

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