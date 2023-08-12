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السبت، 12-08-2023 09:29 ص

أسعار النفط ترتفع بعد توقعات طلب قياسية

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الوكيل الاخباري - تلقت أسعار النفط، أمس الجمعة مع نهاية التداولات دفعة بتوقعات وكالة الطاقة الدولية لتسجيل طلب قياسي عالمي خلال هذا العام، وتقلص الإمدادات، ليحقق الذهب الأسود أطول سلسلة مكاسب منذ 2022.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً أو 0.5 % لتبلغ عند التسوية 86.81 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتاً أو 0.5 % لتسجل 83.19 دولاراً للبرميل عند التسوية.


وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يومياً في حزيران، ويمكن أن يصل إلى ذروة أخرى هذا الشهر.

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