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الجمعة، 11-08-2023 12:56 م

انخفاض طفيف في أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري-  انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة بشكل طفيف، بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي بالولايات المتحدة.

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وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.13 بالمئة إلى 82.71 دولار للبرميل.


فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.17 بالمئة إلى 86.25 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".


وعند التسوية مساء الخميس، تراجعت عقود خام برنت بنحو 1.15 دولار أو 1.3 بالمئة لتغلق عند ‏‏86.40 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بحوالي 1.58 ‏دولار أو 1.9 بالمئة عند 82.82 دولار للبرميل.

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