السبت 22-04-2023
الوكيل الاخباري

برنامج رمضانيات يتواصل مساء اليوم بعروض ممتعة

الجيش السوداني: سيتم إجلاء البعثة الأردنية من السودان

تراجع أسبوعي قوي في أسعار النفط بسبب الفائدة ومخاوف الطلب

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 50783 شخصا

الصحة تحذر هذه الفئة من تناول المعمول

الخارجية: بدء إجلاء الأردنيين من السودان اليوم

السودان: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين تبدأ إخلاء رعاياها بطائرات نقل عسكري

التربية: توفر آلة حاسبة محددة لطلبة التوجيهي

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية الأسبوع المقبل

عدد مصابي "جدري الماء" في الأردن العام الماضي الأعلى منذ 5 سنوات

 
السبت، 22-04-2023 01:56 م

تراجع أسبوعي قوي في أسعار النفط بسبب الفائدة ومخاوف الطلب

bdbf526d-000_324288m-1-1


الوكيل الاخباري- سجلت أسعار النفط خسارة أسبوعية قوية، وذلك على الرغم من اختتام آخر أيام التداول، الجمعة، على ارتفاع، بدعم من ببيانات اقتصادية قوية في منطقة اليورو وبريطانيا.

وجاء التراجع الأسبوعي بتأثير من التوقعات بزيادة أسعار الفائدة عالميًا، وبسبب حالة عدم اليقين بشأن الطلب.

تحركات الأسعار

خلال الأسبوع الماضي، سجل خام برنت خسارة أسبوعية بنسبة 5.4 بالمئة، وتراجع خام غرب تكساس الأميركية بنسبة 5.6 بالمئة.

وفي آخر أيام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا إلى 81.66 دولار للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بواقع 50 سنتا إلى 77.87 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان أكثر من اثنين بالمئة أمس الخميس، إلى أدنى مستوياتهما منذ الإعلان غير المتوقع في أوائل أبريل عن تخفيضات الإنتاج من قبل بعض دول أوبك، بسبب مخاوف الركود وتضخم مخزونات البنزين الأميركية.

وعززت بيانات المسح من منطقة اليورو وبريطانيا أسعار النفط اليوم الجمعة.

وأظهرت عمليات المسح أن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو تسارعت وتيرته بشكل غير متوقع هذا الشهر حيث شهدت صناعة الخدمات المهيمنة في التكتل ارتفاعا قويا في الطلب بالفعل، مما عوض التباطؤ المتزايد في التصنيع.

اضافة اعلان

 

سكاي نيوز

إقرأ ايضا
989

تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي

2022_12_12_05_46_32

انخفاض الاسترليني مجددا أمام الدولار

1026466284 (1)

مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل المكاسب الأسبوعية الخامسة على التوالي

ذهب5

قيمة احتياطي الذهب تتخطى 3 مليارات دينار لأول مرة

ذهب ٢

أسعار الذهب في الاردن اليوم

ايلون

إيلون ماسك يخسر 13 مليار دولار من ثروته في يوم واحد

أخبار متعلقة
LYNXMPEJ3207J_L

بعد مفاجأة أوبك+ .. تراجع حاد للذهب عالمياً

LYNXMPEJ3109A_L

متحدث أمريكي: تخفيضات أوبك+ غير منطقية حالياً

52

الأسواق تضطرب بعد قرار أوبك+ وتراجع باسعار الذهب عالمياً

21

من هم المنتجون في أوبك+ الذين أعلنوا خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 ؟

241

العراق.. اتفاق قريب لاستئناف تصدير نفط كردستان

3908587251680263417

المفوضية الأوروبية: نعتزم الحفاظ على سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل