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الخميس، 22-09-2022 03:22 م

تراجع أسعار الذهب عالمياً لأدنى مستوى في 29 شهرا

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، قرب أدنى مستوى فى 29 شهرا، بفعل البنوك المركزية الكبرى التي تواصل تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يقلص بشدة مستويات الطلب على الأصول غير المدرة للعائد.اضافة اعلان


وبحسب وول ستريت جورنال، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.25 بالمئة كأعلى مستوى منذ عام 2008، كما قرر البنك الوطني السويسري اليوم رفع أسعار الفائدة السويسرية بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 0.50 بالمئة، لتقتحم أسعار الفائدة السويسرية المنطقة الموجبة للمرة الأولى منذ عام 2011 ، في ثاني زيادة على أسعار الفائدة السويسرية.

وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1655.67 دولار للأونصة، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1673.81 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1678.13 دولار للأونصة.



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