ترامب يتوعد الصين

الوكيل الإخباري -

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على الصين مجددا حال فوزه في انتخابات الرئاسة الامريكية القادمة.وأضاف في مقابلة على قناة (فوكس نيوز): "علينا أن نفعل ذلك... أعني، انظروا، سوق الأوراق المالية كادت أن تنهار...".وردا على سؤال عن تقرير أشارت إلى أن ترامب يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على البضائع الصينية حال انتخابه، قال الرئيس السابق: "لا، أود أن أقول ربما ستكون (الرسوم) أكثر من ذلك".وفرض ترمب رسوما جمركية على بضائع صينية قيمتها مئات المليارات من الدولارات في عامي 2018 و2019 في خضم حرب تجارية مريرة بين أكبر اقتصادين في العالم.