ترامب: لن أعيد تعيين باول رئيساً للفدرالي إذا فزت بالانتخابات الرئاسية

الوكيل الاخباري - قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب بأنه لن يعيد تعيين رئيس الفدرالي الأميركي الحالي جيروم باول في حال فوزه في الانتخابات.

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وفي مقابلة مع Fox Busines أجاب ترامب بالنفي عند سؤاله حول إعادة تعيين جيروم باول في منصبه.



وتنتهي فترة ولاية باول الثانية كرئيس للبنك المركزي الأميركي في 2026.

ويرى الرئيس الأميركي السابق أن باول سيخفض الفائدة من أجل مساعدة فرص إعادة انتخاب جو بايدن.



وتابع ترامب: أعتقد أنه سيفعل شيء لمساعدة الديمقراطيين إذا خفض معدل الفائدة.



وكان ترامب هو من عين باول في منصب رئيس الفدرالي عام 2017، لكنه سرعان ما انقلب عليه بعد تنصيبه في 2018.



وانتقد ترامب باول والفدرالي نتيجة رفع تكاليف الاقتراض، خاصة وأن الأسهم الأميركية قد تراجعت وقتها، وبدأت العوائد على الديون الحكومية الأميركية في إرسال إشارات حول ركود محتمل.