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الإثنين، 31-01-2022 09:22 ص

تسرب نفطي يهدد نهر الأمازون

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الوكيل الاخباري- أعلنت الإكوادور أنها تراقب تقدم عملية معالجة تسرب نفطي وقع في غابات الأمازون يهدد بتلويث نهر.

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وأدت أمطار غزيرة إلى حدوث انزلاق في التربة في بييدرا فينا في مقاطعة نابو شرقا الجمعة الماضية.

وأفاد مسؤول في وزارة بيئة الإكوادور بأن صخرة ضربت خط أنابيب للنفط وأحدثت كسرا فيه، ما تسبب بتسرب "كمية هائلة" من النفط.

ولفتت الوزارة السبت الماضي إلى احتمال أن يكون نهر كوكا الذي يمد عددا من مجتمعات الأمازون بالمياه من بين مصادر المياه المتأثرة.

كما أعلنت الوزارة، أمس الأحد، أنها تواصل "التحقق من أن أنشطة الطوارئ والتنظيف والإصلاح تجري بشكل مناسب في المنطقة المتضررة".

وأكد مالك شركة "أو سي بي إكوادور" OCP Ecuador المشغلة لخط الأنابيب أنها بدأت عملية إصلاحه وأنه تم "جميع النفط الخام في برك تخزين ليتم نقله بواسطة شاحنات إلى محطة لاغو أغريو".

وذكر رئيس OCP التنفيذي، خورخي فوغديليا، أن الحادث وقع نتيجة "ظروف قاهرة".

وأعلنت الشركة، السبت الماضي، توقف عمليات ضخ النفط دون أن يؤثر ذلك على الصادرات.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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