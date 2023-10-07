تعاسة الموظفين قد تكلف الاقتصاد العالمي 8.8 تريليون دولار..كيف ذلك؟

الوكيل الإخباري - انخفضت سعادة الموظفين حول العالم بشكل تدريجي، منذ بداية 2020 وحتى الوقت الحالي، وهي مسألة قد تكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات.



وكشف عن تلك النتائج شركة الموارد البشرية BambooHR، والتي حللت بيانات من 60 ألف موظف في 1600 شركة حول العالم، ما بين مطلع 2020 وحتى حزيران 2023.



ووفقاً لنتائج هذا التحليل، فإن الموظفين لا يعربون عن فترات من السعادة والنجاح أو الحزن والإخفاق، بدلاً من ذلك فهم يعربون عن شعور بالاستسلام واللامبالاة.



وكشف التحليل أن معظم الموظفين يقبلون ببساطة فكرة أن الروح المعنوية آخذة في التدهور.



وفي حين أن العديد من الشركات أدركت أهمية الموازنة بين الحياة والعمل في أعقاب جائحة كورونا ونفذت سياسات لمساعدة الموظفين على تحقيق ذلك، مثل تقديم خيارات العمل عن بعد، إلا أن أسباب تعاسة الموظفين لا تقتصر على وقت أو مكان عملهم.

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وكشف البحث أن أكبر سبب لعدم الرضا الوظيفي هو المعاملة غير العادلة في العمل والتعويضات غير المتسقة ونقص الدعم من الزملاء والمديرين أو الضغط الوظيفي غير المبرر.



وقال مؤلف كتاب Happiness at Work سريكومار راو، في تصريحات لـCNBC Make إن أكثر شكوى شائعة من الموظفين هي فقدان السيطرة.



وأضاف: "أظهرت الجائحة لنا -على مستوى عميق للغاية- مدى ضآلة سيطرتنا على حياتنا ومسيرتنا المهنية، من الصعب إحلال السلام مع هذا النوع من الإدراك".



وقالت المديرة التنفيذية لشركة الاستشارات التنظيمية Delivering Happiness إن التضخم وعمليات الإقالة من العمل واسعة النطاق وانعدام اليقين حول موعد العودة للعمل من المكتب كلها أسباب تؤدي إلى اضطراب الموظفين وتخلق شعوراً عميقاً بعدم الارتياح.



ومن ضمن الأسباب التي أدت إلى غياب الرضا عن الموظفين هي الافتقار إلى الإحساس بمعنى وظائفهم.



ووجدت شركة الاستشارات الإدارية Gallup أن الشركات التي لديها موظفين مندمجين تحقق أرباحاً أعلى ومعدل تغيب أقل من الشركات التي يكون موظفيها أقل سعادة.



كما وجد التقرير أن عدم انسجام الموظفين يكلف العالم 8.8 تريليون دولار خسائر في الإنتاجية أو ما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. cnbc