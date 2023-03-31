تعرف على أعلى 20 وظيفة أجراً في العالم لعام 2023

الوكيل الإخباري - ثمة تفاوت كبير في الرواتب والأجور التي يحصل عليها الموظفون حول العالم تبعاً لاختصاصاتهم وطبيعة عملهم والحاجة إليه.

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فما هي أعلى 20 مهنة أجراً لسنة 2023 وفقاً لأحدث التصنيفات على هذا الصعيد.



ولا يزال القطاع الصحي يتصدر اللائحة وبفارق كبير عن بقية المهن ويحتل 14 مرتبة من أصل 20 ضمن القائمة.



وتاليا الوظائف والاجور:



1 - جرّاح الأعصاب: متوسط راتبه السنوي 381 ألفاً و500 دولار

2 - طبيب التخدير: 265 ألف دولار.

3 – الجرّاح: 251 ألف دولار.

4 - جرّاح الفم والوجه والفكين: 243 ألف دولار

5 - الطبيب النسائي: 235 ألفاً و240 دولار

6 - أخصائي تقويم الأسنان: 228 ألفاً و500 دولار

7 - طبيب نفساني: 216 ألف دولار

8 - طبيب صحة عامة: 208 آلاف و560 دولار

9 - المدير التنفيذي: 200 ألف و140 دولار

10 - طبيب الأمراض الداخلية: 198 ألفاً و370 دولار

11 - أخصائي تركيبات أسنان: 196 ألفاً و960 دولار

12 - طبيب أطفال: 183 ألفاً و240 دولار

13 - طبيب أسنان: 174 ألفاً و110 دولار

14 - ممرض تخدير: 169 ألفاً و450 دولار

15 - طيار ومساعد طيار: 161 ألفاً و280 دولار

16 - مدير تقنية المعلومات: 142 ألفاً و530 دولار

17 - مهندس البترول: 154 ألفاً و780 دولار

18 - أخصائي أمراض الأقدام: 148 ألفاً و470 دولار

19 - مدير التسويق: 145 ألفاً و620 دولار

20 – المحامي: 141 ألفاً و890 دولار