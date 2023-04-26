الطاقة الدولية: نمو كبير بسوق السيارات الكهربائية في 2023

الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، أن مبيعات السيارات الكهربائية ستواصل "نموها الكبير" هذا العام لتصل إلى ما يقارب خُمس السوق العالمية.

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وقالت الوكالة في تقرير حول هذا الموضوع إن التوجه الحالي نحو استخدام السيارات الكهربائية سيكون له تداعيات كبيرة على قطاع الطاقة، حيث سينخفض الطلب على النفط بخمسة ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030.



ووفقا لهذه الدراسة بيعت أكثر من 10 ملايين سيارة كهربائية في العالم في 2022 و"يتوقع أن تزداد المبيعات بدرجة أكبر هذا العام بنسبة 35 % لتبلغ 14 مليون سيارة.



ووفقًا للتوقعات الأخيرة للوكالة الدولية ( هذا النمو الكبير يعني أن حصة السوق للسيارات الكهربائية قد زادت من 4% في 2020 إلى 14% في 2022 ومن المتوقع أن تزداد أكثر إلى 18 % هذا العام).



وتسجل السيارات الكهربائية انتشارا أسرع في أولى الأسواق العالمية من حيث حجم مبيعات السيارات الجديدة، وهي الصين والولايات المتحدة وأوروبا وفقا لوكالة الطاقة الدولية.



وتتصدر الصين هذه السوق حيث تُباع بيع سيارتين من أصل ثلاث سيارات كهربائية في العالم، وتهيمن مصانعها على قطاع البطاريات والمكونات اللازمة لتصنيعها.

وترى وكالة الطاقة الدولية أن حصة السوق من السيارات الكهربائية ستصل إلى 60 % في هذه المناطق الجغرافية الثلاث بحلول عام 2030.



وقال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن الظهور السريع للسيارات الكهربائية تسبب في تحول تاريخي في صناعة السيارات العالمية.



وحذر من أن هذا الاتجاه سيكون له تداعيات مهمة على الطلب العالمي على النفط، فالسيارات الكهربائية ستمحو في عام 2030 الحاجة الى ما لا يقل عن خمسة ملايين برميل نفط يوميا خاصة أنه بعد سيارات الأفراد سيأتي دور الحافلات والشاحنات الكهربائية. ( سكاي نيوز )

