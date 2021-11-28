توقعات بارتفاع أسعار الذهب محليا

الوكيل الاخباري- توقع المستشار الاقتصادي محمد الرواشدة، ارتفاع أسعار الذهب من جديد، نتيجة الإقبال عليه كملاذ آمن، في حال واصلت أسعار النفط تراجعها عالميا.

اضافة اعلان

وتاليا منشور الرواشدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك.



هل يرجع النفط الى اقل من عشرة دولار للبرميل



ما حدث في الاسواق يوم الجمعة كان متوقعا ، فالنفط تراجع من 78 دولار للبرميل (نايمكس) الى 67 دولار واغلق تداول النفط على سعر 68.18 بانخفاض نسبته حوالي 15%وهو يعبر عن هزة كبيرة في اسعار النفط في يوم واحد ويعود ذلك لسببين



الاول : بسبب الحديث عن حالات جديدة من الفايروسات المتحورة في افريقيا الجنوبية واكتشاف حالات جديدة في اوروبا التي عبرت عنها منظمة الصحة العالمية انها وباء كامل الدسم وليس مجرد جائحة



الثاني : العرض الكبير من النفط والسحب من مخزون النفط وخاصة الولايات المتحدة التي اعلنت على لسان رئيسها بايدن انها ستضخ 50 مليون برميل اضافية من مخزونها الى سوق النفط العالمي بهدف تخفيض الاسعار التي تعتبر مرتفعة جدا ...



ولم يقتصر التاثير على سوق النفط فحسب بل تعداه الى تراجع كبير في الاسواق والبورصات العالمية



فالمؤشر الصناعي لاهم 30 شركة صناعية في الولايات داو جونز انخفض حوالي 800 نقطة والنازداك الذي يعبر عن اداء البنوك وشركات التكنولوجيا انخفض حوالي 400 نقطة ....



ان حالة عدم اليقين( uncertainty) التي ستعيشها الاسواق خلال المرحلة القادمة من المتوقع ان تساهم في انخفاض اكبر باسعار النفط وانخفاض كبير في البورصات ومؤشرات الاسهم العالمية في مختلف اسواق العالم ، بالاضافة الى التاثير السلبي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين والتي ستؤثر سلبا على الاسواق المالية العالمية .... والسؤال هنا ما هو مصير النمو الاقتصادي العالمي وما هو مصير خطط التعافي الاقتصادية وهل هنالك اغلاقات جديدة على مستوى الحياة اليومية وعلى مستوى المطارات والحركة بين الدول.