تعرّف على الوظائف الـ 10 الأسرع نمواً في 2024 ومقدار رواتبها

الوكيل الإخباري - نشرت منصة LinkedIn العالمية، تحليلاً بيّنت فيه أن الباحثين عن عمل في 2024 من المُتوقع أن يشهدوا سوق عمل أكثر حذراً وتنافسية، حيث يبطئ أصحاب العمل التوظيف ويقللون من زيادات الرواتب - لكن بعض الأدوار توفر آفاقاً أكثر إشراقاً من غيرها.

اضافة اعلان



وقالت المنصة، إن وظائف مثل "كبير مسؤولي النمو، محلل الاستدامة، مستشار الذكاء الاصطناعي… وغيرها" من بين الأدوار الأكثر طلباً التي تقوم الشركات بالتوظيف فيها .



وأصدرت المنصة قائمة الوظائف السنوية التي تسلط الضوء على 25 مهنة هي الأسرع نمواً على مدار السنوات الخمس الماضية، استناداً إلى المسميات الوظيفية التي شهدت أكبر نمو على الإنترنت بين يناير 2019 ويوليو 2023.



وفيما يلي أهم 10 وظائف هي الأسرع نمواً في عام 2024 ومقدار رواتبها:



1. كبير مسؤولي النمو

الوصف الوظيفي: يقوم كبار مسؤولي النمو بتطوير وتنفيذ استراتيجيات المنظمة لزيادة الإيرادات وتوسيع التواجد في السوق وضمان النمو المستدام.



نطاق الراتب: 41500 دولار - 269500 دولار سنوياً



2. محلل البرامج الحكومية

الوصف الوظيفي: يقوم محللو البرامج الحكومية بتقييم فعالية وكفاءة برامج القطاع العام، عادة من خلال تحليل البيانات، وضمان الامتثال للوائح، ومراقبة الميزانيات والمزيد.



نطاق الراتب: 37000 دولار - 131500 دولار سنوياً.



3. مدير سلامة صحة البيئة

الوصف الوظيفي: يضمن مديرو سلامة الصحة البيئية أن الشركات تعزز مكان عمل آمن ومستدام للموظفين، وإدارة المخاطر وضمان الامتثال للوائح الصحة والسلامة والبيئة.



نطاق الراتب: 32000 دولار - 156000 دولار سنوياً.



4. مدير عمليات الإيرادات

الوصف الوظيفي: يساعد مديرو عمليات الإيرادات في الإشراف على ممارسات توليد إيرادات الشركات، والعمل بشكل وثيق مع فرق المبيعات والتسويق لتحسين نمو الأعمال وضمان الكفاءة العامة.



نطاق الراتب: 34000 دولار - 179500 دولار سنوياً.



5. محلل الاستدامة

الوصف الوظيفي: يقوم محللو الاستدامة بتقييم الجهود البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للمنظمة وتحديد فرص الكفاءة والاستخدام المسؤول للموارد والأثر الاجتماعي الإيجابي.



نطاق الراتب: 42500 دولار - 138500 دولار سنوياً.



6. مزود الممارسة المتقدمة

الوصف الوظيفي: مقدمو الممارسات المتقدمة هم مقدمو خدمات طبية مرخصون، مثل مساعدي الأطباء أو الممرضين الممارسين، الذين يؤدون خدمات الرعاية الأولية للمرضى، بما في ذلك تقييم نتائج المختبر وتقديم التشخيص وإدارة خطط العلاج.



نطاق الراتب: 39000 دولار - 166000 دولار سنوياً.



7. نائب الرئيس للتنوع والشمول

الوصف الوظيفي: يعمل نواب الرئيس المعنيون بالتنوع والشمول على تنمية أماكن عمل شاملة من خلال تصميم وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول داخل المنظمة.



نطاق الراتب: 43500 دولار - 277500 دولار سنوياً.



8. مستشار الذكاء الاصطناعي

الوصف الوظيفي: يقدم مستشارو الذكاء الاصطناعي المشورة للمؤسسات بشأن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتهم التجارية وعروض منتجاتهم.



نطاق الراتب: 60500 دولار - 151000 دولار سنوياً.



9. مسؤول التوظيف

الوصف الوظيفي: يقوم القائمون على التوظيف بتوريد المرشحين المؤهلين وتقييمهم والمساعدة في توظيفهم للأدوار المفتوحة داخل المؤسسات.



نطاق الراتب: 25000 دولار - 93500 دولار سنوياً.



10. مهندس الذكاء الاصطناعي

الوصف الوظيفي: يقوم مهندسو الذكاء الاصطناعي بتطوير وتنفيذ وتدريب نماذج و خوارزميات الذكاء الاصطناعي، باستخدام لغات البرمجة لإنشاء أنظمة ذكية يمكنها أداء المهام التي تتطلب تقليدياً الذكاء البشري.



نطاق الراتب: 44000 دولار - 173500 دولار سنوياً.