الأحد 17-09-2023
الوكيل الاخباري

فلسطين: نواجه صعوبات بحصر أعداد المفقودين والناجين جراء إعصار ليبيا

توافق بين 8 قطاعات .. مستجدات تحديد ساعات إغلاق المحال التجارية في عمّان

التربية: التسجيل لامتحان الثانوية العامة الدورة التكميلية إلكترونيا منتصف شهر 10 المقبل

إدارة الأزمات: درب الأمان 3 سيطبق بهذه المحافظات ولا تعطيل على دوام المدارس

تمرين درب الأمان 3 .. إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وتواجد أمني غداً الاثنين - تفاصيل

شاهد بالصور.. فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني: نخوتنا تسابق الأقدام في درنة المنكوبة

6 إصابات في حوادث مُتفرقة على الطرق الخارجية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة

مدعوون لإجراء الاختبار التنافسي والتعيين - أسماء

صواعق رعدية تودي بحياة 7 أشخاص في اليمن

 
الأحد، 17-09-2023 11:00 ص

توافق بين 8 قطاعات .. مستجدات تحديد ساعات إغلاق المحال التجارية في عمّان

920237114545103131449


الوكيل الإخباري - أجمع ممثلون لـ 4 قطاعات تجارية جديدة، خلال جلسة عصف ذهني، نظمتها غرفة تجارة عمّان، على ضرورة تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة طيلة أيام السنة، دون قيود على مواعيد فتح المحال التجارية، ليرتفع عدد القطاعات التي اتفق ممثليها على تحديد ساعات الدوام إلى 8 قطاعات تجارية هامة.

ومَثّل الحضور خلال الجلسة التي جاءت لمناقشة نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الغرفة بخصوص تحديد ساعات العمل بالعاصمة عمان، ممثلون عن قطاع الألبسة والاحذية والاقمشة، وقطاع المجوهرات، وقطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها، وتجار مواد التجميل والاكسسوارات، وتجار الألعاب.

اضافة اعلان


وأكد غالبية الحضور أن تنظيم أوقات دوام المحال التجارية سينعكس إيجاباً على الحياة الاجتماعية لأصحاب العمل والعاملين لديهم، لافتين إلى أن تحديد ساعات العمل له آثار اقتصادية جيدة، وسينعكس على تخفيض الكلف التشغيلية.

وتوافق الحضور على عدم تحديد بداية ساعات العمل للفترة الصباحية لطبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري.

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-09-17 at 11.04.20 (1)

للراغبين باقتناء ليرات الذهب .. اليكم سعر البيع بالاردن اليوم الأحد

33

تقرير: الدول العربية رفعت قدراتها من الطاقة المتجددة 57% خلال عام واحد

5479772d7593af96d467ff0f84289303

سعر بيع غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم الأحد

a0b5ad024f939250c0c34fc73a8aa59b

طريق بديل لقناة السويس.. أول شحنة غاز مسال تصل وجهتها النهائية

6505f5a14c59b75c2f5d2998

تونس تسدد حوالي 74% من ديونها الخارجية للعام الحالي

11

مركز ايداع الأوراق المالية يطور قاعة خدمة المستثمرين

أخبار متعلقة
الأردن-باكستان

تجارة عمّان: التعاون الاقتصادي بين الأردن وباكستان دون مستوى الطموحات

266347

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع

64f178c64c59b72b427c62f4

ارتفاع صادرات النفط العراقية إلى الأردن إلى 464 ألف برميل في آب

820233116950656718301

الشوبكي: سعر البنزين هذا الشهر يسجل ثالث أعلى سعر في تاريخ الأردن

64ef15aa2aa6e

91.9 مليون دولار أميركي التبادل التجاري بين الأردن وسلطنة عُمان

1693312325787

تجارة الأردن: المبادلات التجارية مع تونس أقل من مستوى الطموحات