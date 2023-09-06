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الأربعاء، 06-09-2023 11:12 ص

تجارة عمّان: التعاون الاقتصادي بين الأردن وباكستان دون مستوى الطموحات

الأردن-باكستان


الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، إن التعاون الاقتصادي بين الأردن وباكستان دون مستوى الطموحات، ما يتطلب تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المعنية.

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وبحث الحاج توفيق مع السفير الأردني الجديد في باكستان الدكتور معن خريسات، آليات تعزيز وتطوير فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة بين البلدين.


وحسب بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، تناول اللقاء سبل تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، من خلال تبادل البعثات التجارية وإقامة المعارض.

 

وبيّن الحاج توفيق حرص القطاع التجاري والخدمي على زيادة وتعزيز مستورداته من المنتجات الباكستانية، ولاسيما اللحوم والأسماك والأرز والمواد النسيجية والألبسة، إلى جانب تصدير منتجات المملكة من صناعات الأسمدة والفوسفات والبوتاس وغيرها.

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