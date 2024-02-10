توترات الشرق الأوسط تلهب أسعار النفط

الوكيل الاخباري - حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية قوية بنحو 6%، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، والضغوط التي تشهدها أسواق منتجات معامل التكرير جراء الانقطاعات.



صعدت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا بما يعادل 0.7 % إلى 82.19 دولار للبرميل عند تسوية العقود، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا أي 0.8% إلى 76.84 دولار للبرميل عند التسوية.

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وارتفعت العقود الآجلة للنفط على مدار الأسبوع بأكثر من 6 % مدعومة برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراح قدمته حركة حماس.



وجاء الارتفاع هذا الأسبوع بعد خسارة بنسبة 7% في الأسبوع السابق.



