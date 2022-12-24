توسعة لمطار حمد ترفع طاقته الاستيعابية إلى 70 مليون مسافر سنويا

الوكيل الإخباري - أعلن مطار حمد الدولي، المطار الرئيسي في قطر ، عن إطلاق توسعة جديدة للمطار تهدف إلى زيادة قدرته الاستيعابية إلى أكثر من 70 مليون مسافر سنويًا.

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وقال الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار حمد الدولي المهندس بدر محمد المير، في تصريحات اليوم السبت، إن التوسعة الجديدة ستنطلق بداية العام المقبل وستكون مواكبة لأعلى المعايير الدولية.



وكانت أحدث توسعة شهدها مطار حمد الدولي، قد تم إنجازها خلال الشهر الماضي وقبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بأيام قليلة، حيث تم بموجبها زيادة طاقة المطار الاستيعابية إلى 58 مليون مسافر.



وأوضح المير أن التوسعة توفر خدمات ذات مستوى عالمي للمسافرين، وفنادق، وصالات متعددة، وحديقة استوائية داخلية حديثة ومستقبلية، فضلا عن تجهيز المطار بأحدث التقنيات التكنولوجية في مختلف المرافق والخدمات.



وأكد أن عامل الابتكار عند تنفيذ كل توسعة جديدة للمطار، يلعب دورًا مهمًا في تطوير عمليات وصناعة الطيران، موضحا أن المطار يسخر أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لضمان تجربة آمنة وممتعة للمسافرين، وإنشاء مطار مستدام وصديق للبيئة ومجهز لتحقيق نتائج أعمال ناجحة لأصحاب الأعمال والشركاء.



ويخدم مطار حمد الدولي حاليا، أكثر من 165 وجهة حول العالم.

