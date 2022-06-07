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الثلاثاء، 07-06-2022 03:10 م

توفير 99 ألف فرصة عمل في القطاع السياحي حتى عام 2033

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الوكيل الإخباري - تستهدف رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت، أمس الاثنين، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى توفير 99 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل في القطاع السياحي خلال العقد المقبل 2033.

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وبحسب الرؤية، فإن أبرز المبادرات المقترحة ضمن محرك النمو "الأردن وجهة عالمية" والمتعلق بالسياحة، تطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها، وتطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة، وتفعيل مبادرة الاستثمار السياحي، وتسهيل السفر إلى الأردن والتنقل داخله، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.


ومن المبادرات المقترحة أيضاً، إنشاء برنامج لصقل المهارات في قطاع السياحة، وإطلاق مبادرة السائح الرقمي، والاستمرار بالتسويق السياحي، وربط الأردن بشبكة أوسع رافدة للسياح، وتطوير الهوية التجارية، وتحديث بيانات القطاع بما يمكن من اتخاذ القرارات، ووضع معايير وقواعد عالمية المستوى لقطاع السياحة، وتحسين القوانين المرتبطة بقطاع السياحة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وإطلاق مبادرة "أردن الأمن والسلامة والبيئة النظيفة".


ووفقاً للملخص التنفيذي للرؤية، جرى تحديد الإمكانيات الاستراتيجية وأولويات القطاع السياحي، والتي تشتمل على تنمية إمكانات الأردن ليصبح أفضل الوجهات السياحية للباحثيـن عـن تـجـارب عالميـة المسـتوى فـي المواقع الأثرية والتراثية والطبيعية، وسياحة المغامرات، والسياحة الدينية، والسياحة العلاجية.


وتضمنت الأولويات، استمرار تطوير المنتج السياحي وتعزيز تنافسيته، وتطوير البنية التحتية للمواقع السياحية، وتحسين خدمات النقل السياحي، وتطوير المناهج التعليمية والتدريبية المتصلة بقطاع السياحة، وفتح المجـال أمـام القطاع الخاص لإدارة مراكز التدريب التابعة لمؤسسة التدريب المهني.


و بشأن أولوية السياحة في المواقع الأثرية والتراثية والطبيعية، سيجري التركيز من خلالها على تنمية الإمكانات ليصبح الأردن مـن أفضـل الوجهـات فـي هذا المجال، والدفع باتجاه أن يكون الأردن مـن الوجهات الفضـلى لتجارب السياحة العلاجية والخدمات الطبية والرعاية الصحية عاليـة الجـودة بأسعار ميسرة.


وفيما يخص الجزء المتعلق بأولوية السياحة الدينية، سيجري العمل على تنمية الإمكانات ليصبح الأردن إحدى الوجهات المفضلة في مجال السياحة الدينية، وأن يصبـح كذلك وجهـة رئيسـة للسياحة المتخصصة؛ مثـل سياحة المؤتمرات والفعاليات والمعارض.


وستنفذ الرؤيـة مـن خـلال ثمانيـة محركات النمـو الاقتصـاد تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسة والفرعية، وتتضمـن أكـثـر مـن 360 مبادرة، حيث جرى وضع وصـف تفصيلي لكل منهـا، وتحديد الأهداف ومؤشرات قياس الأداء والجهات المسؤولة عن التنفيـذ ضمـن إطـار زمني متسلسل ومرحلي.


والمحركات الثمانية، هي "الأردن وجهة عالمية، الريادة والإبداع، الاستثمار، الخدمات المستقبلية، البيئة المستدامة، نوعية الحياة، الصناعات عالية القيمة، الموارد المستدامة


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