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الثلاثاء، 12-03-2024 11:50 ص

توقعات بارتفاع أسعار البنزين في مصر

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الوكيل الاخباري- قال رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية حسن نصر، إن المؤشرات الحالية لأسواق النفط تزيد من توقعات ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر.

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وأضاف رئيس شعبة المواد البترولية في تصريح لموقع "القاهرة 24"، أنه مع قرار المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب وانخفاض قيمة الجنيه بما قد يؤدي لارتفاع تكلفة استيراد الوقود، فضلا عن ارتفاع السعر العالمي للطاقة، قد تشهد أسعار الوقود في مصر ارتفاعا بنحو 10%، بما يعادل جنيها واحدا في أسعار البنزين.

وأضاف أنه من المقرر أن تصدر لجنة التسعير التلقائي التابعة للحكومة قرارها خلال شهر مارس الجاري، بعد آخر اجتماع لها في نوفمبر الماضي، الذي انتهى برفع سعر البنزين بجميع أنواعه وتثبيت سعر السولار.

يبلغ سعر بنزين 80 قيمة 10 جنيهات للتر.

يبلغ سعر بنزين 92 قيمة 11.5 جنيه للتر.

يبلغ سعر لتر بنزين 95 قيمة 12.5 جنيه للتر.

 




 

 


 

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