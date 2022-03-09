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الأربعاء، 09-03-2022 02:39 م

توقع ارتفاع أسعار الشقق 3500 دينار خلال الصيف

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الوكيل الإخباري - توقع رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة ارتفاع أسعار الشقق بنحو 2000 - 3500 دينار للشقة الواحدة خلال الصيف المقبل بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

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وقال العواملة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار المواد الخام والتي تدخل في مشاريع الإسكان وخاصة الحديد ارتفعت بشكل غير مبرر وذلك بسبب استغلال الظروف من قبل بعض المستثمرين وارتفاع أجور الشحن.

 

وأضاف أن أسعار الطاقة لم ترتفع في الأردن خلال الشهرين الماضي والحالي وذلك بسبب تثبيت أسعار المحروقات وهو ما يجعل ارتفاع أسعار المواد الخام والشقق غير مبرر.

 

وأشار إلى أن المشاريع الإسكانية قيد الإنشاء في الوقت الحالي هي التي ستتأثر بتغير الأسعار وارتفاعها وذلك لشراء المستثمرين للمواد التي تدخل في البناء بالأسعار الجديدة.

 

وبيّن العواملة أن ارتفاع أسعار الشقق لن يكون في صالح المستثمرين والمواطنين الأمر الذي قد يسبب ركودا في السوق.

 

ولفت إلى أن نحو 85% من المواطنين قاموا بشراء الشقق عن طريق البنوك وفي ظل ارتفاع الأسعار فقد تشهد الحركة الشرائية عزوفا كبيرا.

 

وكانت روسيا شنت حربا على أوكرانيا قبل نحو أسبوعين، إذ تنفذ عمليات عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية بسبب مواقف الأخيرة من الانضمام إلى حلف الناتو وادعاء روسيا بأن أوكرانيا تهدد الأمن القومي الروسي.

 

وسادت مخاوف عالمية حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى جانب ارتفاع أسعار المعادن والمحروقات بأنواعها إلى مستويات قياسية تؤثر على الاقتصاد العالمي.

 

 

 

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