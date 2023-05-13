جمعية المصدرين: الأردن يمتلك فرصة سانحة لتنويع صادراته للسوق الكندية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري، أن الأردن يملك فرصة كبيرة وسانحة لتنويع صادراته للسوق الكندية وتوسيع قاعدتها، وذلك بالاستناد على جودة منتجاته الصناعية وتنافسيتها العالية، إلى جانب استغلال اتفاقية التجارة الحرة التي تربط البلدين.

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وقال الخضري، في بيان اليوم السبت، على هامش اختتام مشاركة شركات أردنية كبرى بمعرض سيال كندا، إن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين الصديقين توفر فرصا كبيرة وحافزا لتنشيط التجارة وتعزيز فرص الاستثمار في المملكة.



ويرتبط الأردن مع كندا باتفاقية تجارة حرة هي الأولى التي توقعها كندا مع دولة عربية، وقعت عام 2009، ودخلت حيز التنفيذ في 2012.



وأضاف الخضري أن الجناح الأردني الذي شارك بالمعرض على مدى 3 أيام، شهد إقبالا من الزائرين للتعرف على منتجات الشركات الأردنية المشاركة، التي توزعت على قطاعات الحلويات العربية والبهارات والزعتر والمكسرات والقهوة.



وأشار إلى أن معرض سيال الذي تشارك به الجمعية بشكل دوري، مثل فرصة للشركات الأردنية للتعرف على شركاء تجاريين جدد على مستوى العالم وفتح أسواق جديدة وواعدة، لاسيما تلك التي يرتبط معها الأردن باتفاقيات تجارة حرة.